Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    09-10-2020

						
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın: Louise Glück 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nün yeni sahibi, Amerikan edebiyatının önemli şairlerinden kabul edilen Louise Glück oldu. İlk kitabı "Firstborn"u (İlk Doğan) 1968 yılında yayımlayan Glück, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın. İsveç Akademisi’nden yapılan açıklamada, Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi.
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuğu Mine Sosyal 

						
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Hayatımız Kitap programının bugün online olarak yayınlanacak dördüncü bölümünde Metin Celal'in konuğu yazar ve yayıncı Mine Soysal olacak! Programda ülkemizde yayıncılığı, çocuk yayıncılığının sorunlarını, çözüm yollarını, Soysal'ın yayıncılığını ve yazarlığını konuşulacak.
 
Tarih: 15 Ekim 2020 Perşembe (Bugün)
Saat: 21:00-21:45 

						
					

					

					

										

					

						
Yeni Bir Hikâye Dergisi: OLAĞAN HİKÂYE

						
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanacak olan Olağan Hikâye, ilk sayısında “Gerçekliği Yeniden Düşünmek” dosyasıyla yayımlandı.  Hakikat, kurmaca ve zaman ilişkisi üzerinden gerçekliğin hikâyedeki günümüz yansımalarının izini süren yazılarda, bu alanda usta kalemlerin imzası var.

						
					

					

					

										

					

						
Amin Maalouf’tan yeni roman 

						
Afrikalı Leo, Semerkant, Doğu’dan Uzakta, Yüzüncü Ad gibi kitaplarıyla tanınan Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf, 2012 yılından bu yana yazdığı ilk roman olan Nos frères inattendus (Beklenmedik Kardeşlerimiz) 2021’in ilk aylarında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanacak.  Maalouf, Beklenmedik Kardeşlerimiz’de bu defa deneme kitaplarında sık sık konu edindiği insanlığın sonu ve 

						
					

					

					

										

					

						
Nobel’in yeni sahibi Haruki Maruki olabilir mi? 

						
1901 yılından itibaren İsveç Edebiyat Akademisi tarafından edebiyat dünyasında öne çıkan isimlere verilen Nobel Edebiyat Ödülü, 8 Ekim Perşembe günü yeni sahibine kavuşacak. İsveç Akademisi’nin adayları açıklamaması ve adaylara bilgi vermemesi sebebiyle ödülün yeni sahibi hakkında edebiyat dünyası isimler hakkında tahminde bulunuyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuğu Mine Sosyal 

					

				

				
				

					
Yeni Bir Hikâye Dergisi: OLAĞAN HİKÂYE

					

				

				
				

					
Amin Maalouf’tan yeni roman 

					

				

								
				

					
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın: Louise Glück 

					

				

								
				

					
Nobel’in yeni sahibi Haruki Maruki olabilir mi? 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
''Roman, Tanpınar'la kendim arasında bir med cezir''

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kapitalizmin getirdikleri götürdükleri ya da dans etmeyi bırakmamak

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Haruki Murakami’nin Türkçeye yeni çevrilen romanı Dans Dans Dans’ını Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları ve Yaban Koyununun İzinde romanlarıyla birlikte değerlendireceğim. Dans Dans Dans’la Yaban Koyununun İzinde’nin kahramanı aynı. İki roman boyunca onun başından geçmiş türlü olayları okumamıza rağmen, ismini halen bilmiyoruz.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ülkelerin edebi gündemiyle siyasi gündeminin kesiştiği yerlerin az olduğu düşünülür. Uzaktan bakınca öyledir de aslında. Edebiyat, elindeki en büyük imkân olan “zamandan ve mekândan” bağımsız olma lüksünü kıyasıya kullanır. Bir kitabın yazıldığı koşullar önemlidir ama o kitap yazıldığı zaman ve mekânı da aşarak, dünya edebiyat hafızasının bir yerlerine yerleşir.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Pusulamız Kitaplar
						
					
					
				

																

						2 - HER İNSAN BİR ÂYET 
						
					
					
				

																

						3 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						4 - Dünyasizlar: Post Modern Bi̇r Harut İle Marut Masali
						
					
					
				

																

						5 - Umutsuz Bir Gelecek Tasavvuru: The Irishman, Marvel, Joker
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap