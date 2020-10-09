Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın: Louise Glück

2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nün yeni sahibi, Amerikan edebiyatının önemli şairlerinden kabul edilen Louise Glück oldu. İlk kitabı "Firstborn"u (İlk Doğan) 1968 yılında yayımlayan Glück, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 16’ncı kadın. İsveç Akademisi’nden yapılan açıklamada, Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi.
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