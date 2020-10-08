1901 yılından itibaren İsveç Edebiyat Akademisi tarafından edebiyat dünyasında öne çıkan isimlere verilen Nobel Edebiyat Ödülü, 8 Ekim Perşembe günü yeni sahibine kavuşacak. İsveç Akademisi’nin adayları açıklamaması ve adaylara bilgi vermemesi sebebiyle ödülün yeni sahibi hakkında edebiyat dünyası isimler hakkında tahminde bulunuyor. Özellikle son yıllarda isimleri sıklıkla öne çıkan Haruki Murakami, Margaret Atwood, Anne Carson ve Milan Kundera bu sene de listelerde yer almakta. Nicer Odds adlı internet sitesinin hazırladığı listede ise tahminler şu şekilde:
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Nobel’in yeni sahibi Haruki Maruki olabilir mi?
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