Genel Yayın Yönetmenliğini Murat Erol'un yaptığı kuram ve düşünce dergisi Notlar 12. sayısı ile okurlarıyla buluştu. Düşüncenin derinliklerine doğru bir yayını hedefleyen, popüler ve popülist bir yayıncılıktan ısrarla uzak duran Notlar bu sayısında yine yeni konularla okurunu selamlıyor. Derginin yeni sayısında Ekrem Özdemir son dönemin ismi duyulan ve fikirleriyle etki uyandıran Harari’nin görüşlerini merkeze aldı. Özdemir, Harari’nin medeniyet görüşlerini, “medeniyet” söylemi üzerine çalışmaları bulunan İbrahim Kalın’ın görüşleri ile mukayeseli bir okumaya tabi tuttu. Muhammed Enes Kala, İslami ilimleri anlama ve yorumlama üzerine eğiliyor. Furkan Türkmen, üniversiteleri merkeze olarak bu sahanın entelektüel yetiştirme olgusunu tartışırken, Özgür Taburoğlu varlığın boyutlarına yolculuk ediyor. Rumeysa Hazel Pekacar Rousseau üzerine kapsamlı bir inceleme yaparken, Görkem Kayacık da Bürhner’de Rousseau izlerine yoğunlaşıyor. Son dönemde aldığı bir ödülle dikkatleri çeken Emin Gürdamur “Chamisso, Balzac ve Wilde’da Şeytana Yenilmenin Anatomik Yansımaları” başlıklı yazıyı kaleme alırken, Canan Olpak Koç “Modern Dünyaya Metnin Cevabı: Felsefi Istırap Veyahut Varoluşsal Suçluluk” başlıklı yazısıyla dergide ilk defa yerini almış durumda. Alper Korkmaz Felsefede ‘İntihar’ Sorunu'nu, Necmettin Evci Okumanın Hayatî Sarmalları'nı, Dilara Ayşe Akdeniz ev'i konu edinerek Notlar'ın düşünce çabasına katkı sağlıyorlar. Ramazan Demir ideoloji kavramını, Orhan Gazi Gökçe Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanını, Anıl İbrahim Bakırcı bir siyasetname eseri olan "Kişver-i Derûn"u, Cemil Caca Arslan bienal meselesi ile sanat iktidarı konularını ele alıp değerlendirmiş. Mehmet Mithat İn tiyatroda vatan konusunun gündeme gelişini ele alırken, Kenan Arpacıoğlu ise analiz yazısında Türkiye'deki terör konusunda farklı bir bakış geliştirmeye çalışmış.