Nuri Bilge Ceylan: “Yalnızlığımızın çaresi kendi ruhumuzda”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Roma’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olduğu Türk Filmleri Haftası, Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmiyle başladı. Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan film göterimi sonrası sohbet programına katıldı. Bir süredir İtalya’da yaşayan Türk bir öğrenci, yurt dışında Türkiye’ye karşı önyargıları, her türlü çabasına rağmen bir türlü gideremediğini, Ceylan’ın da ‘Üç Maymun’ filmiyle Cannes Film Festivali’nde ‘En iyi Yönetmen’ ödülünü alırken “Benim yalnız ve güzel ülkeme...” dediğini hatırlatarak, yönetmene “Biz neden yalnızız?” diye sordu. Nuri Bilge Ceylan öğrenciyi “Bunu kendi ruhunuzda arayın. Yani dış şeylerde aramanın faydası yok; ülke, kültür, Avrupa Birliği, şu bu... Yalnızlık Türk olmakla ilgili değil, çareyi kendinizde arayın. Yani eğer kültürel bir şey de varsa kader olarak kabulleneceksiniz” diye yanıtladı.