Nuri Bilge Ceylan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu

Dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin bu yılki jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

Bu yıl 18-22 Nisan tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festival, 14-21 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin yedi kişilik Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanı olarak Nuri Bilge Ceylan belirlendi.

İnsanlığın ortak kaderi göç olgusunun medeniyete katkılarının ele alınacağı festival kapsamında 50 film gösterilecek. Sinema sektöründen yerli ve yabancı yetkin kişilerin yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak. Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle değer görülmüş film ve senaryolar toplam 26 bin euro ile ödüllendirilecek. Festival kapsamında göç temasına ve dünyanın tarihi yerlerine odaklanan özel sergiler de hazırlandı. Herkesin açık olan sergiler VR gözlüklerle gezilebilecek.