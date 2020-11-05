2021 Orhan Kemal Roman Armağanı başvurusu için eserin, yayınevleri tarafından 2020 yılında ilk kez yayınlanmış olması gerekmektedir. En geç 10 Ocak 2021 tarihine kadar www.orhankemal.org ve www.everestyayinlari.com sitelerinde bulunan yönetmeliğe uygun şekilde başvuru yapılabilecek. 2021 yılı 50. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, 18 Mayıs 2021 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir.
Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu’nda Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Yıldız Ecevit ve Seray Şahiner yer almaktadır.
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