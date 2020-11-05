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    05-11-2020

						
Orhan Kemal Roman Armağanı 50. yılında

						

							
							

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Orhan Kemal Roman Armağanı 50. yılından itibaren Orhan Kemal Ailesi ve Everest Yayınları tarafından beraber düzenlenecek. 


						

																					
2021 Orhan Kemal Roman Armağanı başvurusu için eserin, yayınevleri tarafından 2020 yılında ilk kez yayınlanmış olması gerekmektedir. En geç 10 Ocak 2021 tarihine kadar www.orhankemal.org ve www.everestyayinlari.com sitelerinde bulunan yönetmeliğe uygun şekilde başvuru yapılabilecek. 2021 yılı 50. Orhan Kemal Roman Armağanı’nın sahibi, 18 Mayıs 2021 tarihinde seçici kurulun toplantısında belirlenecek, kazanan yazara ödülü 2 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Orhan Kemal’i anma gününde verilecektir.
 
Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu’nda Nâzım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Yıldız Ecevit ve Seray Şahiner yer almaktadır. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Orhan Kemal Roman Armağanı 50. yılında

					

				

				
				

					
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Şiir bir dil işçiliği olduğu kadar bir anlam işçiliğidir de. Çünkü dil bize aynı zamanda bir inceliğin adresini verir. Dilin doğduğu yer, bir ömür insanın yazgısıyla birlikte kol kola yürür. Tohum orasıdır. Dünyanın, adına ömür dediğimiz yaşamak kavgasının başladığı yerde olanca müşfikliğiyle dili görürüz. Dili yani anlama ve kavrama çabamızı.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ursula K. Leguin dendiğinde aklımda hep nitelikli ve bilgece hayaller kurmayı öğreten Batılı bir nine imajı beliriyor. Ursula’yı yalnızca bir hayalci olarak da niteleyemem doğrusu. Bilim Kurgu türü içindeki en filozof yazardır Ursula. Sadece yepyeni bir evren kurmakla kalmaz. Dünyamıza dair bazı kavramları da yerinden oynatır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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