Orhan Veli öncülüğünde çıkmış Yaprak Dergisi erişime açıldı

1949-1950 yıllarında şair Orhan Veli Kanık öncülüğünde çıkmış edebiyat dergisi Yaprak’ın tüm sayıları erişime açıldı. 15 günde bir yayımlanan 28 sayılık dergi, 1 Ocak 1949 – 1 Haziran 1950 arasında Ankara’da basıldı. İlk sayısı 1 Ocak 1949’da çıkan dergide Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi gibi şair ve yazarların eserleri yayımlandı. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın toplumsal yanı ağır basan şiirlerinin de yayımlandığı dergi aracılığıyla Orhan Veli de ülke sorunlarını ele aldığı makalelerini okura ulaştırdı. Böylelikle şairliğinin yanı sıra fikir insanlığını da ön plana çıktı. Dergiyi sürdürebilmek için ceketini bile satan Orhan Veli, son sayıyı yayımlayabilmek için ise Abidin Dino‘nun kendine hediye ettiği resimleri elden çıkardı. Şairin ölümünden sonra onun anısına Yaprak Dergisi son bir sayı daha basıldı ve ismi Son Yaprak oldu. Dergiyi https://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/yaprak/ adresinden okuyabilirsiniz.