Orta halli bir 80’ler Türkiyesi deneyimi

SALT, geçtiğimiz günlerde Tek ve Çok sergisi için hazırlanan, “Türkiye’nin büyücek bir şehrindeki bu hayalî apartman dairesinin” kesitini güncelleyerek çevrimiçi erişime açtı.Tek ve Çok, SALT’ın 80’ler sergilerinden biri olarak Eylül 2016’da SALT Galata’da açılmıştı. Tek ve Çok Arçelik’ten Fatoş Oyuncakları’na, TAMEK’ten Kelebek Mobilya’ya genellikle ev odaklı çalışan pek çok farklı yerli üreticinin arşivini karıştıran bir sergiydi. 80’ler Türkiye’sinde özellikle büyük ve orta büyüklükteki şehirlerdeki yaşantının nasıl değişmekte olduğunu tüketicinin alışkanlıklarına değil, üreticiye bakarak kurcalıyordu.