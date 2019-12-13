Oxford’a göre 2019’un kelimesi “İklim Acil Durumu”

Oxford Sözlüğü, uzun bir süredir geleneksel olarak her yıl bir kelime belirliyor ve bunu da Yılın Kelimesi olarak duyuruyor. Bu kelimeler, genel olarak o yılın önemli olayları üzerinden farkındalık yaratmak amacıyla seçiliyor. 2019 yılı için de belirledikleri kelime “climate emergency” oldu. Kelimenin Türkçe karşılığı “iklim acil durumu” anlamına geliyor. Oxford komitesi, tanımı “iklim değişikliğini azaltmak veya durdurmak ve bununla ilgili potansiyel olarak geri dönüşü olmayan çevresel zararları önlemek için acil eylemin gerekli olduğu bir durum” şeklinde açıkladı.