Peyami Safa Sempozyumu Aynalı Geçit’te

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Peyami Safa için bir sempozyum düzenleniyor. Ötüken Yayınları desteğiyle 21 Aralık’ta düzenlenecek Peyami Safa Sempozyumu herkese açık ve katılım için rezervasyon gerekmiyor. Sempozyum Aynalı Geçit’te düzenlenecek.
Sempozyumun programı şöyle:
10.00-10.45 Açılış Konuşması Mehmet Tekin “Sözde Kızlar’dan Yalnızız’a Peyami Safa Romancılığı”
10.45-11.00 Ara 11.00-12.15
Birinci Oturum Moderatör: Süreyya Elif Aksoy Hasan Aksakal Avrupa’da Bir Başka Cevelan: Peyami Safa’nın Büyük Avrupa Anketi’nde Oksidentalizm Hasan Turgut Peyami Safa Metinlerinde Ulusal Alegori Barış Özkul Gazeteci Kimliğiyle Peyami Safa
İkinci Oturum (13.30-14.45)
Moderatör: Çimen Günay Erkol Erol Üyepazarcı Peyami Safa’nın Gazeteciliği Didem Ardalı Büyükarman Peyami Safa’da Yer Değiştiren Kimlikler Banu Öztürk Peyami’nin Cingöz’ü: Arsène Lupin ile Birlikte ve Karşı Karşıya
Üçüncü Oturum: 15.00-16.15
Moderatör: Didem Ardalı Büyükarman Süreyya Elif Aksoy Yalnızız’da Trajedi, Mit ve Ütopya Kesişimi Seda Yücekurt Ünlü Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun Kapanışları Erol Köroğlu Zaman Kaçığı: Fatih-Harbiye’de Bir Gerçekçilik Sorunu Olarak Yanlış Batılılaşma
Dördüncü Oturum: (16.30-17.15)
Moderatör: Çilem Tercüman Serdar Soydan Server Bedi’nin Hasta Kadınları Çimen Günay Erkol Zıpçıktılar ve Toplumsal Değişim Tülin Ural Peyami Safa’dan Server Bedi’ye, Muhafazakârdan Moderne, Cumbadan Rumbaya
Kapanış Konuşması (17.15-17.40) Seval Şahin Peyami Safa Külliyatı Bize Ne Söylüyor?
Düzenleyenler: Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Banu Öztürk, Tülin Ural
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