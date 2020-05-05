Pulitzer Ödülü bir kez daha Colson Whitehead'in!

Colson Whitehead Nickel Çocukları ile kurmaca dalında Pulitzer Ödülü'nün ikinci kere sahibi! Whitehead 2017'de Yeraltı Demiryolu romanıyla kurmaca dalında Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Çağdaş Amerikan edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak görülen Colson Whitehead'i Time Dergisi kapağına taşımıştı. Yazara, dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Pulitzer Ödülü'nü kazandıran Nickel Çocukları gerçek bir hikayeden yola çıkan, Amerika'nın yakın geçmişine, siyaha ve beyaza, adaletsizliklere, yok olan hayallere dair sarsıcı bir roman. Pulitzer yöneticisi Dana Canedy'nin bir video ile açıkladığı ödül sahipleri arasında Amerika'nın ikonik radyo programı This American Life da yer alıyor. Dana Canedy konuşmasında özellikle bu zorlu günlerde sanatın birleştiren ve ilham veren özelliklerine dikkat çekti.