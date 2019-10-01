Roman yazmak isteyenlere başucu kitabı

“Roman yazmak kimilerinin büyüttüğü kadar zor değil. Sözle ya da işaretle iletişim kuran herkes bir anlamda yazardır.” diyen

Amerika’nın en tanınmış polisiye yazarlarından Walter Mosley, “Bu Yıl Romanını Yazıyorsun” kitabında roman yazmak isteyenlere pratik ve teşvik edici bir başlangıç sunuyor. Kitapta başlangıç döneminde ayrıntılarda kaybolmadan bilinmesi gereken temel sorunların çözümünü gösteren yazar romanın nasıl yazılacağına dair de bir program sunuyor. Anlatıcı sesi, olay örgüsü, karakter gelişimi ve kurmacanın öteki unsurlarının yanı sıra, yazma alışkanlığını sağlamlaştırmaya ve bir romanın yaratılış sürecine dair pek çok yanıt içeriyor.