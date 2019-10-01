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    01-10-2019

						
Roman yazmak isteyenlere başucu kitabı 

						

							
							

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“Roman yazmak kimilerinin büyüttüğü kadar zor değil. Sözle ya da işaretle iletişim kuran herkes bir anlamda yazardır.” diyen 
Amerika’nın en tanınmış polisiye yazarlarından Walter Mosley, “Bu Yıl Romanını Yazıyorsun” kitabında roman yazmak isteyenlere pratik ve teşvik edici bir başlangıç sunuyor. Kitapta başlangıç döneminde ayrıntılarda kaybolmadan bilinmesi gereken temel sorunların çözümünü gösteren yazar romanın nasıl yazılacağına dair de bir program sunuyor. Anlatıcı sesi, olay örgüsü, karakter gelişimi ve kurmacanın öteki unsurlarının yanı sıra, yazma alışkanlığını sağlamlaştırmaya ve bir romanın yaratılış sürecine dair pek çok yanıt içeriyor. 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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