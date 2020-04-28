Somut olmayan kültürel miras online sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydedilen 18 somut olmayan kültürel miras unsurunun, Türkçe ve İngilizce olarak kısaca tanıtıldığı online sergi, https://aregem.ktb.gov.tr/TR-243105/somut-olm-kult-miras-online-sergisi.... adresinde izlenime sunuldu. Sergide, meddahlık, Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, nevruz, Karagöz, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi ritüeli semah, tören keşkeği geleneği, mesir macunu festivali, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, ebru; Türk kağıt süsleme sanatı, geleneksel çini ustalığı, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü; lavaş, katırma, jupka, yufka, bahar kutlaması; Hıdrellez, ıslık dili, Dede Korkut mirası; destan kültürü, halk masalları ve müzik, geleneksel Türk okçuluğuna ilişkin bilgiler yer alıyor.
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