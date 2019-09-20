Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    20-09-2019

						
Tarkan’dan Karaoğlan’a çizgi roman kahramanları bir arada 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Türkiye karikatürünün belleğinin tutulduğu ve mizahı yediden yetmişe her yaş grubuyla buluşturduğu Karikatür Evi 28 Eylül – 3 Kasım tarihleri arasında sürecek “Çizgi Romanı Yaşatanlar” sergisi ve 29 Eylül’de gerçekleşecek “Koleksiyoner Buluşması” söyleşisine ev sahipliği yapıyor. 3 Kasım’a kadar sürecek sergide yerli üretim kahramanlardan Tarkan, Karaoğlan, Kara Murat; yabancı kahramanlardan Mister No, Zagor, Teksi, Kahraman Prens gibi onca kahraman arasından özenle seçilen orijinal eserleri görmek mümkün. Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı ve dernek üyeleri Fuat Aktüre, Kudret Sabancı, Çağrı Çalışır ve Tanyel Ali Mutlu’nun kişisel koleksiyonlarından özenle seçilen sergide 42 sanatçının 52 eseri yer alıyor.
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Ara Güler sergisi New York’ta 

						
Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” Londra, Paris ve Kyoto’nun ardından dördüncü durağı New York’ta 23 Eylül’de açılıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Jack London’ın unutulmaz romanı Martin Eden sinemaya uyarlandı 

						
Amerikalı yazar Jack London’ın en önemli romanlarından Martin Eden sinemaya uyarlandı. Dünya edebiyatının belki deen etkileyici roman karakterlerinden biri olan Martin Eden, yönetmenliğini İtalyan Pietro Marcello’nun üstlendiği filmde hayat buluyor. Dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde yaptıktan sonra 44.

						
					

					

					

										

					

						
Filmekimi’nde Filistinli şair Mahmud Derviş izleri 

						
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 18. kez düzenlenen Filmekimi bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayarak, 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Biletler 28 Eylül’de satışa çıkıyor. Festivalin kampanya ve afişlerin temasını bu yıl “#spoileryeme” sloganı oluşturuyor.

						
					

					

					

										

					

						
Bir Zamanlar Anadolu’da 21. yüzyılın en iyi filmleri listesinde

						
The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini seçti. Listeninin 38. sırasında Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Bir Zamanlar Anadolu”da yer aldı. The Guardian editörleri “slow sinema başyapıtı” olarak değerlendirdiği filmi, “Film br cinayet zanlısıyla ceset arayan memurların hikâyelerini anlatıyor. Ancak buldukları şey varoluşsal sancılar oluyor” ifadeleriyle özetledi.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Ara Güler sergisi New York’ta 

					

				

				
				

					
Tarkan’dan Karaoğlan’a çizgi roman kahramanları bir arada 

					

				

				
				

					
Jack London’ın unutulmaz romanı Martin Eden sinemaya uyarlandı 

					

				

								
				

					
Filmekimi’nde Filistinli şair Mahmud Derviş izleri 

					

				

								
				

					
Bir Zamanlar Anadolu’da 21. yüzyılın en iyi filmleri listesinde

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Yunus Emre Tozal: Chicago’nun kütüphaneleri

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Türklerde Hayvan Sembolizmi

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap