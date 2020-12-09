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    09-12-2020

						
Tolkien’in Evi Müzeye Dönüşsün Kampanyası 

						

							
							

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Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J. R. R. Tolkien’in ailesiyle birlikte 1930’dan 1947’ye kadar yaşadığı Oxford’taki iki katlı ev geçen sene satılığa çıkarıldı. İngiltere’nin mimari veya kültürel açıdan özel öneme sahip yapılara verdiği Mavi Plak’a da sahip olan evin bir kültür merkezine dönüşmesi için ise ciddi bir kampanya başlatıldı. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film uyarlamalarından oyuncular evin Tolkien’in mirasını yaşatacak bir kültür merkezine dönüştürülmesi için kampanya başlattı. 
						

						

						
						
												

							
							

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