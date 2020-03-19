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    19-03-2020

						
TRT Çocuk Dergisi dijital platformlarda

						

							
							

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TRT Çocuk, "TRT Çocuk Anaokulum" uygulamasını iOS ve Android mağazalarında yayına sundu, TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları da kanalın web sitesinde erişime açıldı. Dergi, çocukların okuma alışkanlıklarına katkıda bulunurken kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği pek çok sosyal projeyle de çocuklara rehberlik ediyor. İçerikler TRT Çocuk dergisi ekibince hazırlanıp editörlerce baskıya hazır hale getiriliyor. TRT Çocuk dergisinin geçmiş sayıları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle öne çekilen ara tatildeki çocuklar için ücretsiz erişime açıldı. Derginin geçmiş sayılarına TRT Çocuk'un web sitesinden PDF formatında ulaşılabiliyor. Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor. TRT Çocuk uygulamalarında "Sürpriz Kutusu", "Akıllı Tavşan", "Rafadan Tayfa", "İbi", "Ege ile Gaga", "Elif'in Düşleri", "Hayri Uzayda", "Orman Doktoru", "Zorlu Yarış" gibi farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 36 oyun bulunuyor. Oyunlar "www.trtcocuk.net.tr" adresinden oynanabilirken, iOS ve Android mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
TRT Çocuk Dergisi dijital platformlarda

					

				

				
				

					
Evde vakit geçirirken gezilebilecek 12 sanal müze 

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
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