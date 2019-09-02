Türk tasavvufu Moskova’da…

2019 Türkiye Rusya karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı faaliyetleri kapsamında Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarında faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar başlıklı bir sohbet programı düzenledi. Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Tatçı ve yazar Leyla İpekçi’nin yanı sıra, Neyzen Hakan Alvan’ın katılımıyla Türk tasavvuf düşüncesine dair bir oturum gerçekleştirilirken etkinlik kapsamında ayrıca Türk Tasavvuf Müziğinin başat enstrümanı olan ‘ney’ icra edilerek ve katılımcılara tanıtıldı. Çaykovski Devlet Konservatuarı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tatçı, yazar Leyla İpekçi ve Neyzen Hakan Alvan Türk tasavvuf düşüncesine ve sufizme dair birer konuşma yaptılar.