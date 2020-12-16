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    16-12-2020

						
Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültür dergisi 221B’nin yeni sayısı çıktı!

						

							
							

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221B, 29. sayısında, yeni bir kapak dosyası “Dedektifin Dünyası” ile çıktı. Her yıl, üç farklı ülkeden üç farklı kurgusal dedektifi kapağına taşıyacak dergi, bu dedektiflerin A’dan Z’ye tüm özelliklerini detaylarıyla inceleyecek. “Dedektifin Dünyası” kapak dosyası kapsamında ilk konukları Cormoran Strike, Sean Duffy ve Benjamin Malaussène...
Dosyada Özlem Özdemir, İrlandalı yazar Adrian McKinty’nin romanlarının baş karakteri, müzik, kitap ve yemek tutkunu komiser yardımcısı Sean Duffy’yi inceledi. Suat Duman, usta yazar Daniel Pennac’ın yarattığı Malaussène ailesinin ilginç üyesi Benjamin Malaussène karakteri üzerine yazdı. Fulya Turhan, J.K Rowling’in Roberth Galbaith mahlasıyla kaleme aldığı polisiye romanların baş kahramanı, özel dedektif Cormoran Strike’ı inceledi. Prof. Dr. Halis Dokgöz okurlarımız için kaleme aldı: Neden, Nasıl, Nerede, Ne Zaman ve Kime Otopsi? Çağatay Yaşmut, William McIlvanney’nin Dedektif Jack Laidlaw’u konu aldığı romanı “Tuhaf İlişkileri”i inceledi. Polisiye alanında önemli çalışmalarıyla bilinen Barry Forshaw, okurlarımız için 2020’nin en iyi suç romanlarını yazdı. Dosyada ayrıca birçok isim dedektifliğin dünyasında geziniyor. 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültür dergisi 221B’nin yeni sayısı çıktı!

					

				

				
				

					
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Oğuz Atay’ı ilk defa okuyan bir insanın karşılaşacağı şaşkınlığı kesinlikle “dolaysızlık” olarak açıklayabilirim. Atay, diğer yazarların aksine kahramanlarının arasına girip, oradan konuşmak ister. Siz de herhangi bir Atay metnini okurken, önünüzde tabaka tabaka açılan katmanlar arasında kendinize rastlarsınız. Çünkü metinler tıka basa “yarı aydın”la doludur.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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