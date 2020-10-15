Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuğu Mine Sosyal

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Hayatımız Kitap programının bugün online olarak yayınlanacak dördüncü bölümünde Metin Celal'in konuğu yazar ve yayıncı Mine Soysal olacak! Programda ülkemizde yayıncılığı, çocuk yayıncılığının sorunlarını, çözüm yollarını, Soysal'ın yayıncılığını ve yazarlığını konuşulacak.
Tarih: 15 Ekim 2020 Perşembe (Bugün)
Saat: 21:00-21:45
Katılım Linki: https://us02web.zoom.us/j/86064671980
Zoom ID: 860 6467 1980
*Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek yayın aynı saatte Türkiye Yayıncılar Birliği'nin
YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecektir.
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