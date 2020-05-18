Türkiye'nin en zengin padişah portreleri koleksiyonu oluşturuluyor

Koronavirüs nedeniyle geçici olarak ziyarete kapanan Milli Saraylar İdare Başkanlığı, bu süreçte atölyelerindeki restorasyon çalışmalarını devam ettiriyor. Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi şimdilerde Topkapı Sarayı’nın depolarında ve koleksiyonunda muhafaza edilen tabloların onarılarak yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Topkapı Sarayı’nın deposunda ve koleksiyonunda muhafaza edilip Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı devredilen yaklaşık 2 bin 700 tablodan ilk etapta 200'ünün restorasyonuna başlandı. 16’ıncı yüzyıl ile 20’inci yüzyıl tarih aralığından günümüze ulaşan 200 tablonun, yeni dönemde Milli Saraylar’a bağlı Resim Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor. Bu tablolarla, Resim Müzesi’nde ‘Türkiye’nin en zengin padişah portreleri’ koleksiyonunu oluşturuluyor. Bu birikim aynı zamanda ‘en zengin Enderunlu ressamlar’ koleksiyonunu da beraberinde getiriyor. Yeni tablolar arasında Halil Paşa’nın yaptığı padişah portreleri, son halife Abdülmecid Efendi’nin belge nitelikliğindeki resimleri, ressam Rafael Manas’a ait Sultan III. Selim’in şehzade iken yapılmış portresi, son halife Abdülmecid Efendi’nin Rus ressam Ayvazovski’den esinlendiğini gösteren manzarası da bulunuyor. Ayrıca Halil Paşa’nın, Halife Abdülmecid Efendi’nin ve Enderunlu ressamların ilk defa sergilenecek tabloları yer alıyor. Tema olarak porte ve manzara ağırlıklı olan bu tablolar, yüzyıl olarak da 16’ıncı yüzyıldan 20’inci yüzyıla kadar uzanan bir tarih aralığını kapsıyor. Eserlerin Resim Müzesi’nin yeni bölümünde bu yıl içinde sergilenmesi planlanıyor.