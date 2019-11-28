Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Bir grup silahlı insanın bir vatanın kime ait olduğuna, kimin onu terk etmesi ya da yok olması gerektiğine karar vererek işlediği bu cinayetlere ve nefret diline; totaliter ideolojiler doğrultusunda bir tarih uydurmaya çalışan insanların yarattığı hafızasızlığa ve unutmaya karşı bir roman Anayurt.