Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

“Herkes İçin Adalet” temasıyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ödül töreni Cemal Reşit Rey Konser salonunda Elif Özkul’un sunumu eşliğinde gerçekleştirildi. Törene, sinema ve akademi camiasından birçok isim katıldı. Gecede jüri başkanlığını Zuhal Olcay’ın yaptığı Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü’nü “Batmadan” filmi aldı. Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo ödülü “Peripetia/Peripeteia” ile Merve Gezen’e verildi. Kısa film jüri özel ödülü ise “İtham/Accusation” ile Melih Bilici’ye verildi. Kısa Film Seyirci ödülü ise “Eksik/Lack” ile Volkan Budak’ın oldu.
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