Ulysses Kafka Kitap'ta

İlk baskısı yazarı James Joyce’un doğum gününde, 2 Şubat 1922’de Paris’te Shakespeare & Co. kitabevi tarafından yapılan ve sansür nedeniyle ABD’de ancak 1934’te, İngiltere’deyse 1936’da yayınlanabilen dünya edebiyatının en çok konuşulan romanlarından Ulysses, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü sahibi Fuat Sevimay’ın çevirisiyle okurla buluşuyor. Ulysses Yahudi reklamcı Leopold Bloom ile öğrenci Stephen Dedalus’un 16 Haziran 1904’te Dublin’deki tek günlerini, gündelik koşuşturmalarını anlatır.
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