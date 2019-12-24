Uzumaki anime olarak uyarlanıyor

Grotesk manga dendiğinde akla gelen ilk isim olan Junji İto ustanın klasikleşmiş başyapıtı Uzumaki, nihayet anime olarak uyarlanıyor. 2000’lerin başında beyazperdeye de uyarlanmış olan Uzumaki, tam anlamıyla kural dışı bir yapıt. Olağanüstü bir korku yapımı olarak dikkat çeken Uzumaki, spiral şeklinde desenlerle kafayı yemeye başlayan ufak bir kasabanın bu kolektif obsesyon tarafından cehenneme dönüşmesini konu ediniyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan Uzumaki, dört bölümlük bir dizi olarak ekrana gelecek.
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