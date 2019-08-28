Yaratıcı Okuma Atölyesi’nin konuğu Furuğ

Rüzgârın bizi götürdüğü yerde sadece sesin kalıcı olacağına inandığı için şiir yazan, şiir yazmasa yaşayamayacağına inanan modern İran şiirinin öncülerinden Furuğ Ferruhzad “ağaçların soyundanım ben” diyordu: “ben çıplağım, çıplağım, çıplak / sevgi sözleri arasındaki sessizlikler gibi çıplak / ve bütün yaralarım aşktandır / aşktan, aşktan, aşktan...” Şiirleriyle yaşadığı zamanın ötesinde, öncü bir kadın olan Furuğ’un kendi tabiatıyla bütünleşen, sahteliklerden arınmış, devrimci şiirini bugün insani duyarlılıktan ve lirizmden ödün vermeyen bir yaşama uğraşı niteliğiyle okumak mümkün. Furuğ’un dünyasına ve şiirlerine farklı bir gözle bakmak, onu daha derinden anlamak için YKY Kültür Sanat Yaratıcı Okuma Atölyesi düzenliyor. Etkinlik 14 Eylül’de, saat 13.00-14.00 arası.