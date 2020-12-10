Yunus Emre Anısına Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali

Film sanatına ve kültür hayatına kısa filmler ile destek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl 11 Aralık’ta başlıyor. Türkçe’nin ve Türk Şiirinin kurucusu Yunus Emre anısına düzenlenecek festival, 11-12-13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak 47 kısa film ve 3 uzun metraj film çevrimiçi gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve daha birçok kamu ve özel kuruluşun katkıları ile düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde sinemaseverler www.dostlukfilmfestivali.com’a üye olarak Türkiye’nin her yerinden filmleri ücretsiz olarak izleyebilecek.