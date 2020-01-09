Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan “Meselelerimizi Konuşmak”

Türk düşünce hayatına “epistemik cemaat” kavramı başta olmak üzere, kitapları ve tercümeleriyle çok önemli katkılarda bulunan Hüsamettin Arslan’ın külliyatı konuşmalarından oluşan bir kitapla taçlanıyor. Bugüne kadar 120’nin üzerinde eseri kitapseverlerle buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaptığı konuşmaları derleyerek Meselelerimizi Konuşmak adlı eserde bir araya getirdi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Meselelerimizi Konuşmak, Arslan’ın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaptığı konuşmaları bir araya getiriyor. Yalnızca şimdiyi ve geçmişi tartışmayı değil, geleceği de etraflıca hesaba katmayı öneren kitap, sosyal bilimler, tarih yazımı, Türkiye’nin siyasal sistemi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreç, entelektüel, etik, hayatın anlamı, muhafazakârlık, din, hakikat, elitler sorunu, iktidar, ulus devlet, imparatorluk, dil, gelenek, ritüel, siyasi hareketler ve tarihçiler üzerine etraflı bir tartışma yürüten metinlerden oluşuyor.
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