Türk edebiyatının hikâye alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu, bir süredir toprağın kıymetine vurgu yapan yazılar kaleme alıyor. 1946 yılında doğan Kutlu, her yıl yayımladığı kitaplar ile eser vermeye de devam ediyor. Gazete yazılarından derleyerek hazırladığı yeni eseri Akıntıya Karşı’da yazar, toplumun tüm sorunlarına, eksiklerine, nereden nerelere gelindiğine ışık tutarken, çözümlerini de kelimelerinin arasında ilgililere sunuyor. Bir mektubun tetiklediği kitap, çağdaş küresel medeniyetin insanlığı getirdiği noktaya eleştirel bir bakış getiriyor.
AKINTIYA KARŞI
Mustafa Kutlu
DERGÂH YAYINLARI