Şairin dediğine bakılırsa önce beyazdı karga. Ve güneşin de fazlasıyla beyaz olduğuna kanaat getirmişti. Güneşin kalbini gagalamaya karar verdi. Kararını hayata geçirdi. Ertesi gün güneşin kalbinin daha da büyüdüğünü gördü hayretle. Bir daha sapladı gagasını güneşin kalbine. Güneşin kalbi öylesine parladı ki karga kapkara oldu birdenbire. Bir Şair kara güneş dedi buna, diğeri nûr-ı siyah. Bu rivayeti dinleyen de kör oldu… Şair Ercan Yılmaz, türler arasında dolaştığı denemelerine Altın Çayırlar ile devam ediyor.

ALTIN ÇAYIRLAR Ercan Yılmaz ŞULE YAYINLARI