Saraybosna ile başladığı edebiyat yolculuğuna annesinin rehberliğinde devam eden Halil İbrahim İzgi, yeni kitabında Üsküp’ten Tebriz’e, Travnik’ten Bakü’ye çizilen sınırları aradan kaldırıyor ve okuruna yepyeni bir harita sunuyor. Pandemi koşullarında zamanın büyük bölümünü evlerimizde geçiriyoruz. Annemin Coğrafyası’nı okurken İzgi’nin kıymetli annesinden aldığı coğrafya, kültür ve medeniyet bilgisi eşliğinde hem yakınlarımızda olup bitenlere dikkat kesiliyoruz hem de hayatımıza ayna tutuyoruz.
ANNEMİN COĞRAFYASI
Halil İbrahim İzgi
İZ YAYINCILIK