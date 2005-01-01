Şairinin deyişiyle “kazara girişilen şiirler”den oluşan Aşk İçin Robert Creeley’nin Türkçede yayımlanan ilk kitabı. 1926-2005 yılları arasında yaşamış olan Creeley, Amerikan edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olarak şiirin yanı sıra roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde altmıştan fazla eser verdi. Black Mountain Şiir Ekolü’nün fikir mimarlarından oldu, neredeyse hiç metafora başvurmadan genellikle kısa dizelerle, özdeyişli bir söyleyişi benimsedi. Enis Akın çevirisiyle Türk okuruna ulaşan kitap şairin özellikle dil ve insan ilişkileri odağında dertlerini temsil ediyor.