Kalbi emin şekilde, bir gün evine dönmeyi bekler hâlde dünya adasında gördüklerini kaleme alan şair İbrahim Tenekeci, sekizinci şiir kitabıyla Belki Başka Zaman diyor. “Bir sürü işim var, günlerden cuma / Geldiğim gittiğim böyle bir dünya” tarifiyle bulunduğu hayatta karşılaştığı insanlar dingin ve sade şiirlere dönüşüyor: “Alışmasın gözlerim / Dünyanın karanlığına.> İki zor döneme dair ikişer şiir var kitapta: Şair Mustafa Akar’ın kanserle mücadelesinden galip çıktığı günler ve 15 Temmuz. Türkçenin darası alınmış sözleriyle yazdığı temiz ve yeni şiirlerde, tecrübeden doğan şahitlikler sıkça yer alıyor: Eskiden dostların sesi olurdu.
BELKİ BAŞKA ZAMAN
İbrahim Tenekeci
MUHİT KİTAP