Böcü romanıyla özgün bir post-apokaliptik dünya kuran Tatyana Tolstaya, ilk kez Türkçede. Fyodor-Kuzmiçsk şehrinin ormanlarında yaşayan ve nükleer patlamanın doğurduğu bir canavardan ismini alan kitapta, gece olduğunda ortaya çıkan ve insanlara aman vermeyen mahlukla mücadele anlatılıyor. Radyoaktif bozunmaya uğrayan bu dünyada yaşam, “Önceki Zaman”ın ufak tefek kalıntıları üzerinde edebiyata, özellikle de şiire tutunarak yeni baştan kurulur, bu yeniden kuruluş esnasında değişense belki de sadece isimlerdir.