Son altı yılda beş şiir kitabıyla uzun bir suskunluğun ardından çağlayan Cevdet Karal, Büyük Kekeme ve Cebrail’in Yakarışı ile yürüyüşünü sürdürüyor. Mistik ve metafizik duyarlıklı şiirlerinde sese kıymet veren mısralar okuduk ondan. Ölüm ve varoluş sorgulamaları, gözlem deneyimi, sevgiye duyarlı tavrı şiir yaşantısında takip ettiği çizgilerden bazıları. Yeni kitabında tarihi olaylar da var. Kendimi eleştirme konusunda bir virtüözüm diyen Karal şiir işçiliğini ciddiye alıyor ve gündelik ile ebedi olan arasında yürümeyi tercih ediyor.