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Büyük Kekeme Ve Cebrail'in Yakarışı

						

						

														
							

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Son altı yılda beş şiir kitabıyla uzun bir suskunluğun ardından çağlayan Cevdet Karal, Büyük Kekeme ve Cebrail’in Yakarışı ile yürüyüşünü sürdürüyor. Mistik ve metafizik duyarlıklı şiirlerinde sese kıymet veren mısralar okuduk ondan. Ölüm ve varoluş sorgulamaları, gözlem deneyimi, sevgiye duyarlı tavrı şiir yaşantısında takip ettiği çizgilerden bazıları. Yeni kitabında tarihi olaylar da var. Kendimi eleştirme konusunda bir virtüözüm diyen Karal şiir işçiliğini ciddiye alıyor ve gündelik ile ebedi olan arasında yürümeyi tercih ediyor.
BÜYÜK KEKEME VE CEBRAİL’İN YAKARIŞI
Cevdet Karal
EVEREST YAYINLARI
							


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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Doğu Batı sorunu yalnızca bizim edebiyatımıza özgü bir sorunlar yumağı değildir aslında, Rus edebiyatında da benzer bir tartışma söz konusudur. Bütün bir 19. yüzyıl romanı daha sonra şiddetlenecek bu tartışmanın ilk alevinin yakıldığı metinlerle doludur.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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