Selim İleri’nin “çağdaş hikâyeciliğin ‘gizli’ büyük ustası” olarak tanımladığı Fikret Ürgüp, aynı anda pek çok farklı kimliğe sahip bir hikâyeci; hikâyeciliğinin yanı sıra psikiyatr, iç hastalıkları uzmanı ve ressam. Fikret Ürgüp’ün bütün eserlerinin ikinci cildi Cevapsız Kalan Telgraf, yazarın Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor. “Bir Hikâyeci” ve “Şair” başlıkları altında toplanan yazılarda hem çok keskin bir eleştirel akıl, hem de dostluğun getirdiği oldukça yakın bir bakış var. Bu iki edebiyatçı için belki de ilk defa dile getirilen görüşlerle.

CEVAPSIZ KALAN TELGRAF

Fikret Ürgüp

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