Cingöz Recai-Beyaz Cehennem

İlk defa 10 Ağustos 1952-8 Ekim 1952 tarihleri arasında Ulus gazetesi tarafından tefrika edilen ve 1955 yılında kitaplaşan Beyaz Cehennem, uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin İstanbul’da işlediği cinayetle başlayan hadiseleri konu edinir. Cinayetin duyulmasıyla birlikte konuyla alakadar olan Cingöz Recai, türlü kılıklarla uyuşturucu şebekesinin peşine düşer. Beyaz Cehennem, sinema tarihi açısından da Cingöz Recai serisinin önemli bir parçasıdır. Roman, Zeynep Rade’nin takdimi ve Prof. Dr. Seval Şahin’in notlarıyla sunuluyor.