Virginia Woolf, Toni Morrison, Emily Dickinson, Anna Ahmatova, Mary Shelley ve diğerleri... Taisia Kitaiskaia’nın güçlü kelimelerinin Katy Horan’ın illüstrasyonlarıyla birleştiği Edebiyatın Cadıları dünya tarihinin ilham veren, bizi cesur olmaya teşvik eden 30 yazarının en sihirli yanlarını bir araya getiriyor: Virginia Voolf’un kolaylıkla bir bilinç havuzundan diğerine sıçramasını, Toni Morrison’ın insanın kuşaklar boyunca aktarılan acısını görmesini, Leslie M. Silko’nun bizzat kendisini hikâyeleştirmesini, Audre Lorde’nin kadınlara cesaret vermesini…