Yirminci yüzyıl dünya edebiyatının en büyük yaratıcılarından biri olan William Faulkner’dan, her biri roman derinliğinde, akıldan çıkmayacak öyküler Emily’ye Bir Gül adı altında bir araya getirildi. “Emily’ye Bir Gül”, “Ambar Kundakçısı” ve “O Akşam Güneşi” gibi en ünlülerinin de yer aldığı on yedi Faulkner öyküsünü bir araya getiren kitapta Faulkner’ın destansı bir şekilde anlattığı Amerika’nın Güneyi’ni okuyacağız. Aralarında edebiyatımızın usta isimlerinin de bulunduğu, farklı kuşaklara mensup çevirmenlerin elinden çıkan bu çevirilerle Faulkner’ın romancılığına oranla gölgede kalmış öykücü yanı ortaya çıkıyor.

EMILY’YE BİR GÜL William Faulkner ÇEV: Kolektif YAPI KREDI YAYINLARI