Gayrinizami harp ve istihbarat tarihi uzmanı Polat Safi’nin kaleme aldığı Eşref-Kuşçubaşı’nın Alternatif Biyografisi, çoğu gün yüzüne yeni çıkmış şahsi evraka dayanarak Kuşçubaşı’nın hayatına dair bilinmedik yönleri aydınlatıyor. Kitap aynı zamanda yakın tarihimizi ilgilendiren birçok karanlık noktayı da tartışıyor: Eşref, Arabistan Devrimci Komitesi adında bir örgüt kurdu mu? Çok yakın olduğunu iddia ettiği Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Çerkes Ethem’le nasıl bir ilişkisi vardı? Garbi Trakya Hükümeti ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın başkanlığını yaptı mı? Mehmet Akif Ersoy, “Çanakkale Destanı”nı onunla birlikte gittiği Necid görevi sırasında mı yazdı? Ve daha nicesi…

EŞREF- KUŞÇUBAŞI’NIN ALTERNATIF BIYOGRAFISI Polat Safi KRONIK KITAP