Fahrelnissa Zeid Szölüğü

Türk modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid; İstanbul, Londra, Paris ve Amman’daki sanat ortamlarında bulunmuş sıra dışı bir hayata sahiptir. 1945-90 yılları arasında etkin olan ressamın eserleri sosyal, kültürel ve politik gelişmelerden etkilendiği için farklı izler taşır. Necmi Sönmez imzalı Fahrelnissa Zeid Sözlüğü onun sanatını, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde anlayıp yorumlayarak renklerinin, formlarının ayrıcalığını keşfetmek isteyenlere kılavuz oluyor.
FAHRELNİSSA ZEİD SÖZLÜĞÜ
Necmi Sönmez
DOĞAN KİTAP