Murathan Mungan’ın 1995 yılında 40’ıncı yaşı işin hazırladığı Murathan ’95 kitabında yer alan “Ufuk Ayarı” bölümündeki “Ölmeden Önce” başlıklı yazısında okurlarını haberdar ettiği Hamamname, yazarın ifadesiyle “bir gizli tarih romanı”. Birkaç yüzyıl önce bir İstanbul hamamına yerleştikten sonra, çeşitli hamamları gezerek günümüze kadar gelmiş bir hamam cininin ağzından, İstanbul’un son birkaç yüzyılını, yalnızca hamamdan görünen yanlarıyla dinlemeyi ve dinletmeyi amaçlayan Mungan, İstanbul’un hamamlarının tarihiyle, gündelik hayat ve bireysel hayatlar arasındaki büyük dolambaçlar, yeraltı tarihleri, külhanlar ve su sarnıçlarına uzanan bir serüveni ele alıyor