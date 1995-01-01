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Hamamname

						

						

														
							

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Murathan Mungan’ın 1995 yılında 40’ıncı yaşı işin hazırladığı Murathan ’95 kitabında yer alan “Ufuk Ayarı” bölümündeki “Ölmeden Önce” başlıklı yazısında okurlarını haberdar ettiği Hamamname, yazarın ifadesiyle “bir gizli tarih romanı”. Birkaç yüzyıl önce bir İstanbul hamamına yerleştikten sonra, çeşitli hamamları gezerek günümüze kadar gelmiş bir hamam cininin ağzından, İstanbul’un son birkaç yüzyılını, yalnızca hamamdan görünen yanlarıyla dinlemeyi ve dinletmeyi amaçlayan Mungan, İstanbul’un hamamlarının tarihiyle, gündelik hayat ve bireysel hayatlar arasındaki büyük dolambaçlar, yeraltı tarihleri, külhanlar ve su sarnıçlarına uzanan bir serüveni ele alıyor
HAMAMNAME
Murathan Mungan
METIS YAYINCILIK
							


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Haruki Murakami’nin Türkçeye yeni çevrilen romanı Dans Dans Dans’ını Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları ve Yaban Koyununun İzinde romanlarıyla birlikte değerlendireceğim. Dans Dans Dans’la Yaban Koyununun İzinde’nin kahramanı aynı. İki roman boyunca onun başından geçmiş türlü olayları okumamıza rağmen, ismini halen bilmiyoruz.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ülkelerin edebi gündemiyle siyasi gündeminin kesiştiği yerlerin az olduğu düşünülür. Uzaktan bakınca öyledir de aslında. Edebiyat, elindeki en büyük imkân olan “zamandan ve mekândan” bağımsız olma lüksünü kıyasıya kullanır. Bir kitabın yazıldığı koşullar önemlidir ama o kitap yazıldığı zaman ve mekânı da aşarak, dünya edebiyat hafızasının bir yerlerine yerleşir.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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