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Haşim: Ömrüm Benim Bir Ateşti

						

						

														
							

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Beşir Ayvazoğlu’nun çok okunmuş, üzerine çok konuşulmuş kitaplarından olan Ömrüm Benim Bir Ateşti yeni edisyonuyla Everest Yayınları’nın biyografi dizisinden okur karşısına çıkıyor. Peyami Safa’nın tabiriyle Avrupai bir zekânın kalıbına dökülmüş Asyalı bir ruh olan Ahmet Haşim’in bu kapsamlı biyografisi, onu yeniden okumak ve anlamak isteyenlere mükemmel bir deneyim vadediyor. Piyale şairinin aynı zamanda zaafları, meziyetleri, kompleksleri, hayalleri, hayal kırıklıkları, aşkları, kavgaları, dostlukları, düşmanlıklarıyla içimizden biri olarak anlatıldığı bu kitabı bir roman heyecanıyla okuyoruz.
HAŞİM: ÖMRÜM
BENİM BİR ATEŞTİ
Beşir Ayvazoğlu
EVEREST YAYINLARI
							


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Uzun bir tren yolculuğunun ardından Weimar’a ulaştığımda sadece yirmi bir yaşımdaydım. Genç yaşımda yapmak istediğim, Goethe’nin hayatının bir kısmını geçirdiği şehre gitmek ve kendime belki bir parça “ışık” bulmaktı. Tam olarak ne aradığımı bilmez halde şehre indiğimde 21 yıl önceydi ve internet yaygın değildi. İstasyon görevlisine en yakın gençlik evinin nerede olduğunu sordum.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Bugün “lüzumsuz”, “aylak” ya da Benjamin’in tabiriyle “flaneur” (boşta gezen, dolaşan) diye tarif ettiğimiz adam, bizzat şehrin insanıdır aslında. Bir şeyi “yapmamayı” tercih eder bu adam. Modernlikle yaralanmıştır ama yarasının neresinde olduğunu göstermekten acizdir. Çalışmayı da iş düzenini de reddeder. Uzun bir baygınlık hali yaşamaktadır. Her ilgisi gelgeçtir. Tutunamaz bir türlü.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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