Haşim: Ömrüm Benim Bir Ateşti

Beşir Ayvazoğlu’nun çok okunmuş, üzerine çok konuşulmuş kitaplarından olan Ömrüm Benim Bir Ateşti yeni edisyonuyla Everest Yayınları’nın biyografi dizisinden okur karşısına çıkıyor. Peyami Safa’nın tabiriyle Avrupai bir zekânın kalıbına dökülmüş Asyalı bir ruh olan Ahmet Haşim’in bu kapsamlı biyografisi, onu yeniden okumak ve anlamak isteyenlere mükemmel bir deneyim vadediyor. Piyale şairinin aynı zamanda zaafları, meziyetleri, kompleksleri, hayalleri, hayal kırıklıkları, aşkları, kavgaları, dostlukları, düşmanlıklarıyla içimizden biri olarak anlatıldığı bu kitabı bir roman heyecanıyla okuyoruz.

HAŞİM: ÖMRÜM BENİM BİR ATEŞTİ Beşir Ayvazoğlu EVEREST YAYINLARI