Gerçekten “özgür” müsünüz? Dilediğiniz zaman yemek yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz? Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? Önemsiz gibi görünen bu ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber.

HAYIR DİYEBİLME SANATI Müthiş Psikoloji DESTEK YAYINLARI