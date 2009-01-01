Nobel Ödüllü Mo Yan’ın İçki Cumhuriyeti açgözlülüğün ve gerçeküstü olayların hüküm sürdüğü bir ülkedeki tuhaf olayların daha tuhaf olaylara dönüşmesini anlatıyor. Halkın ölçüsüz bir yeme alışkanlığına kapıldığı söylentilerini araştırmak üzere görevlendirilen emektar müfettiş Ding Gou’er gerçeklik duygusunu kaybetmeye başlar. Soruşturma esnasında yaşadığı dönüşüm İçki Yapımı Üniversitesi, Harmanlama Bölümü’nde doktora öğrencisi ve bir yazar adayı olan Li Yidou'nun mektuplarıyla benzerlik gösterir. Epik bir anlatıya sahip olan roman, yaşayan bir yazardan hayal gücünüze sesleniyor.
İÇKİ CUMHURİYETİ
Mo Yan
ÇEV: Erdem Kurtuldu
CAN YAYINLAR