Kimseden bana inanmasını beklemiyorum

Juan Pablo adlı Meksikalı bir öğrenci, karşılaştırmalı edebiyat doktorası yapmak için sevgilisi Valentina ile birlikte Barselona’ya uçmak üzereyken, birdenbire, “üstün” ticari zekâya sahip “girişimci” kuzeninin kolay yoldan köşeyi dönme planına dâhil olur. Plan yolunda gitmiyor olacak ki kuzeni bir narko trafik suç örgütü tarafından kaçırılır. Gangsterler, müthiş “ikna yetenekleri” ile Juan Pablo’nun onlar için çalışması gerektiğini söylerler. Görevi mi? Yolsuzluk yapan bir politikacının kızını, Laia’yı, kendisine âşık etmek...

KİMSEDEN BANA

İNANMASINI

BEKLEMİYORUM

Juan Pablo Villalobos

ÇEV: Beyza Fırat

PROFIL KITAP