Klasik Korku Öyküleri’nde insana dair dehşet, uygarlığın huzursuzlukları, evin ve ailenin tekinsizliği, ölüm ve bilinmeyenle kurduğumuz ilişkinin kopma noktaları birleşiyor. Klasik korku öyküsünün “edebiyat” hüviyeti kazanmasında pay sahibi olan bu karanlık metinler, usta yazarların zihinlerinden fırlamış kâbuslarla dolu bir geçit töreni sergiliyor. Mary E. Wilkins Freeman’ın önemli eseri Luella Ambrose Bierce’ın erken dönem eko-gotik eseri Evdeki Asma, Perceval Landon’ın unutulmaz hortlak öyküsü Thurnley Manastırı, Arthur Morrison’ın tekinsiz mücevheri Üst Kattaki Şey, H. P. Lovecraft’ın korku edebiyatı tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen Dagon öyküsü bu derlemede bir araya geliyor.
KLASİK KORKU ÖYKÜLERİ
Kolektif
ÇINAR YAYINLARI