Korkut, altı yılda, binlerce kaynak taranarak, hazırlanmış, başta Türk Dünyası olmak üzere alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarının görüşlerine yer verilmiş, Dede Korkut Hikâyeleri’nin tarihi, kişileri ve Korkut Ata’nın tarihi, destani, efsanevi kişiliği üzerine edebi-kültürel bir araştırma-inceleme. Yazar bu eserinde Dede Korkut’un izini sürerken, okuyucusunu Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, heybetli dağlarında, çadır evlerinde, ziyafet sofralarında, kopuz sesinde, efsanevi kahramanlarla birlikte at sırtında dört nala, zaferlerle, tarihle, coğrafyayla, dille, edebiyatla, destanlarla, hikâyelerle, efsanelerle, kültürle, sanatla, müzikle dolu destansı bir yolculuğa çıkarıyor…
KORKUT
Dursun Can Eyüboğlu
CINIUS