Hayatını kuş izleyerek geçiren Fransız kuş bilimci Philippe J. Dubois ile filozof Élise Rousseau minik kanatlılardan ilhamla yirmi iki hayat dersi hazırlamış. On beş dile çevrilen Kuşların Felsefesi’ni okurken doğanın ritmini duymak zor olmayacak. Ve bazı sorular: Kızılgerdan neden kartaldan daha cesur, kuzey denizkırlangıcı “yola çıkmak”la ilgili bize ne öğretebilir... Kitap önce düşünmeye sonra da kanatlarımızı açmaya davet ediyor.
KUŞLARIN FELSEFESİ
Philippe J. Dubois,
Elise Rousseau
ÇEV: Murat Erşen
DOMİNGO YAYINEVİ