Mi̇lleti̇n Şai̇ri̇ Mehmet Aki̇f

Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılındayız. Şair üzerine yazılan eserlerin ve hakkında yapılan etkinliklerin çoğalması mutluluk verici. Her yeni çalışma, onu anlamaya bizi daha da çok yaklaştırıyor. Milletin Şairi Mehmet Âkif adlı kitabında Prof. Dr. Cemal Kurnaz, İstiklâl Şairimize farklı bir açıdan bakış sunuyor. Kurnaz, Osman Yüksel Serdengeçti’nin metinlerinden hareketle hem kendi nesli hem de sonrakiler için Âkif’in ne ifade ettiğini ve yüreklerde oluşturduğu samimiyeti araştırıyor. Yazar onu yarınlar için bir rehber olarak anlatıyor.

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