Uğur Tanyeli, alışılmış Sinan biyografileri ve tanıtım kitaplarından farklı bir yol açıyor Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel’de. Sinan imgesinin nasıl inşa edildiğini anlamayı öneren Tanyeli; soğukkanlı bir anlatımla Sinan ve çağının mimarisinin tarihine odaklanıyor, yaklaşımları tartışıp alternatifler sunuyor ilk bölümde. İkinci kısım ise Türkiye'deki popüler Sinan algısını 16. yüzyılın olağan toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel gerçekleri bağlamında görebilmeyi deniyor.
MİMAR SİNAN: TARİHSEL VE MUHAYYEL
Uğur Tanyeli
METİS YAYINCILIK