Yayın hayatına yeni adım atan Olağan Hikaye dergisine emek veren yazar Yunus Emre Özsaray’ın yeni kitabı Noksanlar kaybolan gölgelerin peşi sıra koşan hayatları anlatıyor. Kaybedilen her şeyin bir boşluk bıraktığını hatırlatan Özsaray, bulmayı ummadan boşluklarda avare avare dolaşmayı öneriyor. Öyküler arasında ilkokul sıralarında geçen günleri, oralet içilen berberleri anımsatıyor. Okuru kendine doğru bir yolculuğa da çıkartan kitap, doksanlı yılların atmosferini başarıyla hissettiriyor.
NOKSANLAR
Yunus Emre Özsaray
İZ YAYINCILIK